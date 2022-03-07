الهلال السعودي السبب.. مفاجأة سخية من الوليد بن طلال لسيدة مُسنة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أهدى رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال سيدة مُسنة أوقفته للحديث معه عن الهلال السعودي وباركت له الفوز، سيارة هدية وحرص على تقبيل رأس السيدة المسنة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين المرافقين له وعدداً من الجمهور الذي شهد الواقعة.

وحرص الوليد بن طلال على الحديث مع السيدة لمدة دقيقة وظهر فيها الحديث عن الهلال السعودي ثم قام بالسؤال عن اسمها، ثم توجه إليها بالسؤال وقال: "ما هو أسمك، هل تريدين شيء، أين عبير ؟، أعطيها سيارة"، ثم عاد الأمير ليقبل رأس السيدة المسنة مرة أخرى ويغادر المكان.

ويذكر أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد المرشحين لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي والمعروض للبيع حالياً من قبل مالكه الروسي عقب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر تويتر فيديو الواقعة كاملة وسط الحضور الكبير من المتابعين.

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