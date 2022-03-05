فريق أميركي يفسخ عقد سائق فورمولا 1 روسي

المصدر: وكالات

أعلن فريق هاس الأميركي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم، فسخ عقد سائقه الروسي نيكيتا مازيبين وشركة أورالكالي الراعية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال الفريق في بيان على موقعه الرسمي "اختار فريق هاس للفورمولا واحد الانهاء الفوري لشراكته مع أورالكالي وعقد السائق نيكيتا مازيبين".

وتابع من دون إعلان هوية بديل مازيبين "مثل باقي أفراد مجتمع الفورمولا واحد، صُدم الفريق وأحزنه غزو أوكرانيا، ويتمنى نهاية سلمية سريعة للصراع". ووصل مازيبين (23 عاماً) إلى الفورمولا واحد العام الماضي وهو الروسي الوحيد في الفئة الملكة حيث لم يحقق أي نقطة الموسم الماضي. وهو نجل الملياردير الروسي دميتري، أحد المساهمين والمدير غير التنفيذي في أورالكالي المتخصّصة في إنتاج البوتاس، وارتبط عقده بالعقد الرعائي لأورالكالي.

وعمد فريق هاس في اليوم الأخير من التجارب التمهيدية للموسم الجديد في برشلونة الأسبوع الماضي، إلى التخلي عن ألوان أورالكالي على سيارتيه. ,قدّم هاس الذي يعتمد على سيارته الالوان الأزرق والأبيض والأحمر تيمناً بالعلم الروسي، كسوة بيضاء بسيطة من دون العلامة التجارية للراعي الرئيسي. اعتبر رئيس الفريق غونثر شتاينر انذاك ان وضع الفريق المالي سيكون جيداً.

وكان مروّج بطولة العالم للفورمولا واحد فسخ الخميس نهائياً العقد الذي يربطه مع مروّج جائزة روسيا الكبرى "ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل".

جاء ذلك بعد أن أعلن المشرفون على البطولة الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك عام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورغ على شرف الاستضافة بدءًا من عام 2023.

وجاء قرار "فورمولا وان" في سياق الأحداث المتسارعة وضمن سلسلة من الاجراءات والعقوبات المتخذة من قبل العديد من الاتحادات الدولية تجاه الرياضة والرياضيين الروس.

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