محمد صلاح يكشف عن مهنته بعد اعتزال الكرة.. "لو مت الآن سأكون سعيدا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح عن خططه بعد اعتزال لعب كرة القدم، وقال: "سأعمل في شيء له علاقة بكرة القدم أو إدارة الأعمال. لا أعرف ما إذا كنت سأشتري أحد الأندية".

وأكد صلاح أنه عمل على تطوير عقليته من أجل النجاح في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن أحد أهدافه كان أن يجعل الجميع يؤمن بفرصته في تحقيق حلمه.

وتحدث صلاح خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس قائلا: "إذا مت الآن سأكون سعيدا لأنني حققت هدفي بتحفيز الجميع ليؤمن بقدرته على تحقيق أهدافه وأحلامه".

وأوضح "لا يوجد كلام يصف شعوري بالفرحة لوجود أمل لدى الناس، منذ أن خرجت من المقاولون العرب واحترفت في سويسرا، واجهت مشاكل لأنني لم أكن أتحدث الإنجليزية، وجلست مع نفسي وقلت هل أنا أرغب في العودة إلى مصر بعد شهرين مثل أي شخص احترف ولم يحقق شيئا؟ أم يجب أن أستمر وأنجح؟ وقررت الاستمرار النجاح".

واستطرد محمد صلاح: "لكي ليتحقق ذلك كان علي التركيز في عدة أمور منها التنمية البشرية، وتساءلت هل الموهبة فقط تحقق الأهداف أم يجب تطوير النفس بالعمل على قدرات العقل".

وواصل: "منذ 7 أعوام لو سألت أي شخص هل تتوقع أن ينافس أي لاعب مصري على جائزة أفضل لاعب في العالم سيقول لا، لكن اليوم سيقول نعم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news