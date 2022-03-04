إحالة المصري أحمد الشيخ للتحقيق وتجميد كل مستحقاته

المصدر: وكالات

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي للتحقيق مع إيقاف مستحقات اللاعب لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وقال المصري البورسعيدي في بيان رسمي يوم الخميس إن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق.

وأضاف عاطف مبروك نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي والمشرف العام على الفريق أن "القرار يرجع لعدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق و تغيبه المستمر دون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني والطبي للفريق".

وأوضح أن مجلس الإدارة قرر أيضاً ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لحين تحسن نتائج الفريق ببطولتي الدوري العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد التعادل الثالث على التوالي للفريق ببطولة الدوري أمام إنبي في مباراة اليوم بعد أن سبق للفريق التعادل في مباراتيه السابقتين بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا و إيسترن كومباني، بالإضافة إلى الهزيمة أمام أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news