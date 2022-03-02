وسائل إعلام مصرية تكشف قيمة عقد أبو جبل مع «النصر»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، عن قيمة عقد حارس مرمى نادي «الزمالك» المصري، محمد أبو جبل، مع نادي «النصر» السعودي.

وقالت صحيفة «اليوم السابع»، عن مصدر مقرب لها من الحارس المصري، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي «النصر» السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.

وقال الصحيفة «إن أبو جبل سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وبالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودي».

يشار إلى أن أبو جبل، كان قد عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.

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