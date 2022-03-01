قائد ليفربول يطرد محمد صلاح من مسيرته!

المصدر: محمد الحتو - دبي

طرد قائد فريق ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر زميله المصري محمد صلاح من التشكيلة المثالية للنجوم الذين لعب معهم خلال مسيرته الاحترافية بكرة القدم، في وقت فضل السنغالي ساديو ماني عليه بوضعه على دكة البدلاء، في مفاجأة غير متوقعة خصوصاً أن محمد صلاح يقدم أرقاماً تاريخية ليس على مستوى ليفربول فقط وإنما في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكشف ميلنر عن التشكيلة المثالية لمسيرته الكروية خلال حديثه لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، وتضم حارس المرمى أليسون بيكر، وفي الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوناثان وودغيت، أشلي كول، وللوسط ديفيد سيلفا، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، وللهجوم روبرتو فيرمينو، آلان شيرر، سيرجيو أغويرو، فيما اختار لاعبين بدلاء للتشكيلة وهم: ريو فرديناند، ساديو ماني، وديفيد بيكهام.

أما المدرب الأفضل بالنسة لديه فكان مدرب ليفربول الحالي الألماني يورغن كلوب.

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