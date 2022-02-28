"الحارس العجوز" يمدد عقده مع بارما حتى 2024

المصدر: وكالات

مدّد حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون عقده مع فريقه بارما من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم حتى يونيو 2024.

وبتمديد عقده لمدة عام واحد، سيواصل بوفون مسيرته الكروية في الملاعب حتى ما بعد عيد ميلاده الـ46.

وقال رئيس بارما كايل كراوس "جيجي لاعب عظيم وواحد من أفضل ثلاثة حراس مرمى في إيطاليا وتجديد عقده يسعدنا كثيراً".

وأضاف "شغفه وتفانيه تجاه بارما والمدينة واضح في كل مرة تراه".

وعاد أسطورة حراسة المرمى الإيطالية إلى صفوف فريقه بارما قادما من يوفنتوس الصيف الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد عقدين من مغادرة النادي حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما أنه يحمل الرقم القياسي لمباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 657 مباراة، بدءًا من أول ظهور له مع بارما في عام 1995 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

توج بـ27 لقبًا في مسيرته الكروية حتى الآن بينها كأس العالم 2006 وكأس الاتحاد الأوروبي 1999 مع بارما عندما كان عضوا في صفوف أفضل فريق في تاريخ النادي.

كان بارما من بين أفضل الأندية الإيطالية في التسعينيات تحت ملكية شركة الألبان بارمالات، وفاز بثلاثة ألقاب أوروبية كبرى.

بعد إفلاس بارمالات في عام 2003 بعد فضيحة احتيال مالي ضخمة، هبط النادي الى الدرجة الرابعة في عام 2015. تسلق ثلاث درجات في ثلاث أعوام متتالية ليعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2018، لكنه هبط بعد أن احتل المركز الأخير في الموسم الماضي.

وجاءت غالبية ألقاب بوفون على مدار 19 موسمًا مع يوفنتوس مع 10 ألقاب بالدوري الإيطالي وخمسة كؤوس محلية ولقب بطل دوري الدرجة الثانية في عام 2007.

كما فاز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان في موسم 2018-2019 قبل أن يعود إلى عملاق تورينو لكنه لم يفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا، وخسر النهائي مع يوفنتوس في أعوام 2003 و2015 و2017.

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