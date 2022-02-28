الزمالك يطلب حضور 60 ألف مشجع لمباراة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أنه تحدث مع وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، بشأن حضور الجماهير للمباراة المقررة أمام الوداد المغربي في 11 أذار/مارس في استاد القاهرة في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضي منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الأثنين إنه طلب حضور 60 ألف مشجع خلال المباراة لحصول الفريق على الدعم الكامل واللازم للاعبين لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في دوري الأبطال.

وأضاف أنه يعي جيدا ردود فعل الشارع، وأن الجماهير ترغب في مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق الفوز على بطل المغرب.

وأوضح أنه ومجلس الإدارة سيقومون بالعمل بأقصى سرعة لإنجاز عدد من الملفات التي سبق أن تحدث فيها والتي يعد أبرزها تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد مرتضى منصور على أنه يتابع عن كثب جميع الملفات الخاصة بالقضايا المنظورة للنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الزمالك قد خسر ذهابا أمام الوداد 1 / 3 في المغرب أمس الأول السبت في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

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