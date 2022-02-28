أرقام خيالية لبرشلونة بعد اكتساح بيلباو برباعية.. ماذ فعلت يا تشافي؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سجل فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز العديد من الأرقام الخيالية بعد فوزه على أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.

سجل رباعية برشلونة في لقاء الأمس أوباميانج في الدقيقة 37 وديمبيلي في الدقيقة 73 ولوك دي يونج في الدقيقة 90 وديباي في الدقيقة 93.

ووفقا لحساب مستر شيب المتخصص في الإحصائيات فأن برشلونة لم يسجل أكثر من 4 أهداف في 3 مباريات متتالية منذ المرحلة الأخيرة للويس إنريكي على مقاعد البدلاء وكانت أمام:

برشلونة 4-1 فياريال (6 مايو 2017)

لاس بالماس 1-4 برشلونة (14 مايو 2017).

برشلونة 4-2 إيبار (21 مايو 2017).

كما حقق برشلونة الانتصار في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم وكانت أمام: 4- 1 أمام فالنسيا، 4-2 أمام نابولي، 4- 2 أمام أتلتيك بيلباو.

وشهدت مباراة برشلونة أمام بيلباو رقماً جديداً حيث انضم البرسا للأندية التي سجلت ثلاثة أهداف عن طريق البدلاء في الدوري الإسباني بعد كلا من:

فياريال (سيلتا فيجو / 2003): فيكتور ، باليرمو ، جويري.

مايوركا (إسبانيول / 2004): بروجينك ، كولسا ، بيريرا.

أتليتكو ​​(أوساسونا / 2020): كاراسكو ، يورينتي ، موراتا.

برشلونة (أتلتيك / 2022): ديمبيلي ، دي يونج ، ديباي.

وواصل برشلونة انتفاضته واستعاد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / صفر على ضيفه أتلتيك بلباو.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما أضاف الفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي لوك دي يونج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و90 على التوالي.

واختتم الهولندي ممفيس ديباي مهرجان الأهداف الكتالونية، بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، واصل برشلونة إبداعه في مبارياته الأخيرة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث أحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط في آخر 3 لقاءات للفريق في جميع البطولات.

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