أبوبكر يقتنص ثلاث نقاط ثمينة للنصر.. والهلال يواصل مطاردة القمة

المصدر: وكالات

سجل الكاميروني فينسن أبوبكر هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة للنصر بفوز صعب 2-1 على ضيفه أبها، بينما فاز غريمه المحلي الهلال 2-صفر على ضيفه الحزم متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى هداف كأس الأمم الافريقية الأخيرة تمريرة بينية من البديل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ليسدد في مرمى أبها في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح أبوبكر أهداف النصر في الدقيقة 36 بتسديدة من متابعة تمريرة عرضية من خالد الغنام، بينما أدرك أبها التعادل عبر تسديدة من الصربي أوروش ماتيتش في الدقيقة 69 من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة للخلف من صالح العمري.

وقلص النصر صاحب المركز الثاني الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى أربع نقاط بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة من 22 مباراة بينما يلتقي الاتحاد في وقت لاحق اليوم مع غريمه المحلي الأهلي في مباراة قمة.

وتجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة اخرى، سجل الهلال هدفين في الشوط الثاني عبر أندريه كاريو وموسى ماريجا ليفوز 2-صفر على ضيفه الحزم بينما لعب بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد مصعب الجوير.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة في المركز الرابع، محققا فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز.

وظل رصيد الحزم 14 نقطة في ذيل الترتيب.

وفي وقت سابق، أحرز سيرجيو فيتور هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف الفوز لضمك 3-2 على ضيفه الرائد في مباراة شهدت حالتي طرد وركلة جزاء مهدرة.

ووضع منصور حمزي ضمك في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 27، لكن بعدها بثلاث دقائق لعب ضمك منقوصا بعد طرد لاعبه الكرواتي دوماجوي أنتوليتش.

واستغل الرائد النقص العددي في صفوف ضمك وأدرك التعادل عن طريق إيدر لوبيز في الدقيقة 36 من متابعة تمريرة عرضية.

ورغم النقص العددي أعاد الجزائري هلال سوداني التقدم لضمك بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأهدر المغربي كريم البركاوي ركلة جزاء للرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكنه عوضها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة بينية رائعة من إيدر جعلت البركاوي في وضع انفراد بمصطفى زغبة حارس ضمك.

ونجح الأرجنتيني فيتور في تسجيل هدف الفوز لضمك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة حرة، وذلك بعد دقيقة واحدة من طرد ريني سانتوس لاعب الرائد.

وحافظ ضمك على المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة بعدما حقق انتصاره العاشر في المسابقة والثاني على التوالي وبنفس النتيجة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الثامن.

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