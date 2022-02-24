حرب روسيا على أوكرانيا.. التطورات على صعيد الرياضية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

-ظهر مجموعة من لاعبي كرة القدم البرازيليين الذين يلعبون في أندية أوكرانية وعائلاتهم، ويطلبون المساعدة من الحكومة البرازيلية لإجلائهم، في فندق في كييف، في 24 فبراير 2022، بعد الغزو الروسي.

-اتهمت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس روسيا بانتهاكها "الهدنة الأولمبية" في أعقاب غزوها أوكرانيا، وقالت إنها ستمد المساعدات الإنسانية للرياضيين الأوكرانيين حيثما أمكن ذلك. بعد ساعات من بدء موسكو غزو دولتها المجاورة الموالية للغرب، قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إنها "تدين بشدة خرق الحكومة الروسية للهدنة الأولمبية". وأشارت إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 قد وافقت في ديسمبر الماضي على هدنة عالمية تبدأ قبل سبعة أيام من انطلاق الأولمبياد الشتوي في بكين في 4 فبراير وتنتهي بعد سبعة أيام من اختتام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في 13 مارس المقبل.

-دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس إلى اجتماع استثنائي الجمعة "لتقييم الوضع" فيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في سان بطرسبورغ موضوع نقاش. وقالت الهيئة القارية في بيان إن لجنتها التنفيذية ستجتمع الجمعة "لاتخاذ جميع القرارات اللازمة".

-رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتبر الثلاثاء أنه "لا توجد فرصة" لروسيا لاستضافة بطولات كرة القدم في الأسابيع المقبلة.

- مساء الاربعاء احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك لاعب بنفيكا البرتغالي بهدفه في دوري الأبطال بالكشف عن قميص يحمل شعار بلاده، وذلك قبل ساعات من بدء الغزو، كما أعلنت رابطة الدوري الأوكراني تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع. قال في حديث مع شبكة "سي أن أن برتغال" بعد المباراة "أردت أن أدعم بلادي. فكرت كثيرًا بالأمر وأنا خائف من الوضع".

-أصبح المهاجم فيودور سمولوف أول لاعب دولي روسي في كرة القدم يعلن معارضته غزو بلاده لأوكرانيا، بعد أن نشر الخميس عبر حسابه على إنستغرام منشورًا قال فيه "لا للحرب".

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