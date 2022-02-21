رئيس ريال مدريد يتمنى رؤية محمد صلاح ومبابي معاً في النادي الملكي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق رامون كالديرون، إنه يتمنى أن ينتقل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، إلى نادي ريال مدرريد، مشيدا بقدرات اللاعب ومكانته الكبيرة بين نجم كرة القدم على مستوى العالم.

وأوضح في حوار لبرنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى المصرية: "أتمني أن أرى محمد صلاح في ريال مدريد، هو لاعب مميز ومؤثر وساعد ليفربول على الفوز بالعديد من البطولات، ومنذ فوزه بدوري الأبطال مع الريدز وأنا أتمنى تواجده في ريال مدريد".

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام كيليان مبابي ومحمد صلاح إلى ريال مدريد، قال: "أتمني أن أرى هذه الثنائية الرائعة، كنت أحلم بضم إنييستا وتشافي ثنائي برشلونة لكنني في فشلت في التعاقد معهما، زيدان نجح فنيًا مع ريال مدريد ونجح في إدارة مجموعة كبيرة من اللاعبين وكان الفريق مميزًا في عهده، وكذلك أنشيلوتي يسير بشكل جيد".

وتحدث كالديرون عن منتخب مصر والمدير الفني للفراعنة، البرتغالي كارلوس كيروش، وقال: "لقد نجح كارلوس كيروش في إظهار أن كرة القدم المصرية تمتلك إمكانيات جيدة، وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلى كأس العالم، أنا أشجعه".

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