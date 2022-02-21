الهلال السعودي يطعن ضد إيقاف كنو ثلاث مباريات..ماذا فعل؟

المصدر: وكالات

أعلن الهلال السعودي بطل آسيا أنه تقدم باستئناف ضد إيقاف لاعب الوسط محمد كنو ثلاث مباريات بعد طرده أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لكرة القدم هذا الشهر.

وخسر الهلال 4-صفر أمام الأهلي في مباراة تحديد ثالث الترتيب في أبوظبي في 12 فبراير الماضي متأثرا بطرد كنو وماثيو بيريرا قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وكتب الهلال في حسابه على تويتر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي (الفيفا) أبلغت النادي بإيقاف كنو ثلاث مباريات وبيريرا مباراتين.

وأضاف "رفعت الإدارة بعد تلقيها الخطاب استئنافا ضد قرار إيقاف كنو مباراة ثالثة".

وغاب اللاعبان عن الفوز 5-صفر على الشباب في الدوري السعودي يوم الخميس، ولن يظهر أي منهما أمام النصر في كأس الملك اليوم الاثنين.

وسيكون بوسع بيريرا اللعب ضد الحزم في الدوري يوم السبت، بينما سينتظر كنو نتيجة الطعن.

ونال بيريرا بطاقة حمراء بعد خطأ عنيف في منتصف الملعب خلال كرة مشتركة، بينما تدخل حكم الفيديو المساعد لطرد كنو بداعي الاعتداء دون كرة على لاعب منافس.

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