رونالدو يخسر 8 ملايين جنيه إسترليني من ثمن شقته الفاخرة فما علاقة دونالد ترامب ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكبد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خسارة تقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني من ثمن شقة فاخرة باعها في برج ترامب الشهير الذي يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وباع نجم مانشستر يونايتد الشقة الفارهة في الجادة الخامسة بنيويورك مقابل 5.28 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بـ 8 ملايين من المبلغ الذي دفعه في عام 2015 لشراء الشقة وقتها (13.6 مليون جنيه إسترليني)، وفقا لموقع إكسبانشن الإخباري الاقتصادي الإسباني.

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