قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه فريق مغمور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أجريت اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2021 - 2022 بحضور عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين، و المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار.

وتنطلق منافسات دور الـ 32 للبطولة يوم 11 مارس المقبل، ويستمر حتى 15 من نفس الشهر بمشاركة 18 نادي من الدوري الممتاز بالإضافة إلى 14 نادي من من تأهلوا من المراحل السابقة للكأس.



وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

غزل المحلة - الشرقية للدخان

سيراميكا كليوباترا- الاتحاد

الاهلي - المصري بالسلوم

الجونة - بنها

بيراميدز - لافيينا

فاركو - كفر الشيخ

مصر المقاصة - بني عبيد

انبي - ديروط

فيوتشر - منتخب السويس

الزمالك - الداخلية

البنك الاهلي - اسوان

سموحة - العاب دمنهور

المقاولون العرب - المصرية للاتصالات

طلائع الجيش - حلوان العام

الاسماعيلي - بتروجيت

المصري - المنصورة

جدير بالذكر أن مازال بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي لم تستكمل حتى الآن حيث وصل الزمالك لدور نصف النهائي بينما مازال الأهلي وبيراميدز في دور ربع النهائي.

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