تمديد عقد حلبة أوستن الأميركية حتى عام 2026 في "فورمولا 1"

المصدر: وكالات

أعلنت بطولة العالم للفورمولا واحد أن جائزة الولايات المتحدة الكبرى ستقام على حلبة أوستن في تكساس حتى عام 2026، عقب التوصل إلى اتفاق مع المعنيين عنها لتمديد العقد 5 أعوام اضافية. وعلّق المدير التنفيذي للبطولة العالمية الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، قائلاً "نحن مسرورون للإعلان عن تمديد عقد استضافة حلبة الاميركيتين قبل انطلاق العام الجديد 2022".

وأضاف "أود أن أشكر المروج على تفانيه المستمر وحماسه للفورمولا واحد حيث نواصل معاً زيادة الإثارة حول رياضتنا في الولايات المتحدة بعد النجاح الكبير الذي حققته (منصة) نتفليكس وعمل (قناة) إي أس بي أن والعام المذهل الذي شهدناه في 2021". وأردف قائلا "أوستن مدينة رائعة، والحلبة من بين الحلبات المفضلة عند جميع السائقين، ولا يسعنا الانتظار للعودة في أكتوبر لمزيد من الإثارة والمتعة".

وتستضيف حلبة أوستن احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد منذ عام 2012، حيث شاهد في العام الماضي قرابة 400 ألف شخص باكورة انتصارات سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في تكساس، في طريقه للفوز بلقبه الأوّل العالمي على حساب بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في نهاية مثيرة للجدل على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. وتابع 100 ألف مشاهد فقط النسخة الاولى من السباق على حلبة أوستن وانتهى بفوز هاميلتون الذي كان يدافع حينها عن ألوان فريق ماكلارين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news