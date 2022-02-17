رونالدو وبرشلونة.. الأكثر شهرة في الصين

المصدر: وكالات

أظهر تقرير إعلامي في الصين اليوم أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر شبكة الانترنت في الصين للعام الرابع على التوالي. وكشفت النسخة الـ11 من تقرير "ريد كارد" لوكالة "مايلمان" الرياضية الالكترونية، عن زيادة شعبية رونالدو في الصين في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في حظر السفر بين المواطنين.

وتم اختيار نادي برشلونة الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين. وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على مكانته كأكثر الأندية شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين ، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، للعام الرابع على التوالي.

وحل تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين وتقدم مانشستر يونايتد من المركز السادس إلى المركز الثالث في القائمة بعد عودة رونالدو إلى أولد ترافورد.

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