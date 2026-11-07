لأول مرة في التاريخ.. رائد فضاء أجنبي يستعد للصعود إلى المحطة الصينية

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم، أن رائد فضاء باكستانياً سينضم إلى مهمة الطيران المأهول "شنتشو-24" كأخصائي حمولة.

و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " أنه بعد إكمال رحلة قصيرة في المدار، سيعود رائد الفضاء الباكستاني إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "شنتشو-23".

وستكون هذه المهمة أول رحلة مشتركة تضم رواد فضاء صينيين وأجانب في تاريخ برنامج الفضاء المأهول الصيني.