ترامب: "أمور هائلة" ستحدث بين أميركا والصين

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج بأنه "مثمر للغاية" للولايات المتحدة والصين، قائلاً إن "أموراً هائلة" ستحدث في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" عقب اجتماعه مع شي، إن الرئيس الصيني بدا مؤيداً لاستخدام مصطلح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي"، الذي وصف تسميته بأنها "رديئة وغير دقيقة".

وأضاف ترامب أن "الجميع تقريباً" يفضلون تسمية "الذكاء الفائق"، معتبراً أنها "أكثر دقة وأهمية بكثير"، وقال إن الحاضرين في الليلة السابقة اتفقوا أيضاً على التسمية.

وقال ترامب: "كان اجتماعاً مثمراً للغاية مع الرئيس شي، لكل من الولايات المتحدة والصين. وستحدث أمور هائلة".