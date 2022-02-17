الاهلي يدشن حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي من الخرطوم.. وقمتان مغاربيتان

المصدر: وكالات

يدشن الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من الجولة الثانية للدور ثمن النهائي (دور المجموعات) عندما يواجه مضيفه الهلال السوداني غدا، في حين تبرز مواجهتان مغاربيتان تستضيفهما الجزائر، الاولى "ثأرية" بين شباب بلوزداد وضيفه الترجي التونسي، والثانية بين وفاق سطيف والرجاء المغربي.

وغاب الأهلي عن الجولة الأولى حيث كان مقررا أن يواجه القطب السوداني الثاني المريخ، بسبب مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية إذ حلّ ثالثاً بفوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة. ويحل الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة (10)، ضيفاً ثقيلاً على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في الخرطوم، حيث يسعى لانطلاقة مثالية، برغم غياب عدد من لاعبيه ولا سيما حارس مرماه محمد الشناوي وأكرم توفيق والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو للإصابة، وايمن أشرف الموقوف. في المقابل سيدعم المدافع محمد عبد المنعم تشكيلة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما تم قطع إعارته لنادي فيوتشر.

وتزخر التشكيلة بالعديد من النجوم في مقدمهم محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية والمهاجم الدولي محمد شريف. وكان الهلال خسر بصعوبة امام مضيفه ماميلودي صنداونز صفر-1 في الجولة الاولى، ويتطلع للتعويض لكنه يفتقد خدمات مهاجمه الدولي محمد عبد الرحمن "غربال" بسبب الإيقاف. لكن مدرب الهلال البرتغالي جواو موتا أكد جاهزية "سيد البلد" بقوله "الأهلي فريق ممتاز نظرا لتشكيله، لا يوجد فريق متفوق فردياً فقط والأهلي يمتلك الفرديات والجماعية وهذا ما يميزه"، مضيفا "فريقي ليس سيئا نفسيا، نحن متحفزون لمواجهة الأهلي".

وفي المجموعة عينها يحل السبت صنداونز ضيفاً ثقيلا على المريخ الذي اختار ملعب الأهلي في القاهرة أرضاً لخوض مواجهاته البيتية عوضاً عن ملعبه في الخرطوم الذي هو قيد التأهيل.

الرجاء وسطيف

يحتضن ملعب "5 جويلية" (تموز) بالعاصمة الجزائرية قمة مغاربية حادة بين وفاق سطيف وضيفه الرجاء البيضاوي ضمن المجموعة الثانية. وكان الفريقان حصدا النقاط الثلاث في الجولة السابقة حيث تفوق سطيف على مضيفه حوريا الغيني، والرجاء على أمازولو الجنوب أفريقي بنتيجة واحدة 1-صفر.

وستكون المواجهة فرصة للطرفين لفض الشراكة واقتراب أحدهما من ربع النهائي. ورأى مدرب "النسر الاسود" التونسي نبيل الكوكي ان فوز فريقه في كوناكري منح اللاعبين معنويات كبيرة، مضيفا "فريقي يسعى إلى تأكيد فوزه على حوريا بالانتصار على الرجاء والانفراد بصدارة المجموعة". في المقابل، سيكون مدرب "النسر الاخضر" البلجيكي مارك فيلموتس في وضع حرج إذ لا بديل له عن الفوز بعد مطالبات جماهير الرجاء بإقالته ولا سيما بعد التعادل مع أولمبيك خريبكة 2-2 في الدوري المحلي وابتعاده عن غريمه المتصدر الوداد بفارق 8 نقاط.

وحسب مصادر صحافية مغربية عديدة فإن اللقاء ضد سطيف سيكون الأخير لمدرب منتخب بلجيكا السابق مع النادي المغربي. وتشكل مواجهة لوفاق الفرصة الأخير لفيلموتس الذي سيفتقد لاربعة عناصر مهمة بسبب الإصابة هم الظهير عبد الإله مدكور ولاعبا الوسط الكونغولي الديمقراطي فابريس نغوما ومحمد المكعازي والمهاجم حميد أحداد. وفي دوربن يبحث كل من أمازولو وضيفه حوريا عن النقاط الأولى في المسابقة القارية.

الوداد للفوز قبل صدام الزمالك

وفي المجموعة الرابعة، يسعى الوداد المغربي الى تأكيد انطلاقته القوية اثر الفوز على ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي بثلاثية نظيفة، عندما يواجه مواطن الأخير مضيفه بترو أتلتيكو في لواندا. ويأمل "وداد الأمة" في تحقيق فوزه الثاني توالياً لتعزيز صدارته للمجموعة قبل صدامه المرتقب مع الزمالك المصري في الجولة الثالثة.

ويعول مدربه وليد الركراكي على مهاجمه الكونغولي غي مبينزا الذي قدم أداء قوياً في المباراة الأولى الى جانب أيمن الحسوني ويحيى جبران. ويحل الزمالك ضيفاً على ساغرادا المتواضع على أمل تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الصعب والمخيب في الجولة الاولى. ويمتلك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مجموعة قوية من اللاعبين ولا سيما الدوليين محمد أبو جيل ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

ديربي مغاربي مكرر

يسعى شباب بلوزداد الى الثأر من ضيفه الترجي عندما يتواجهان الاحد على ملعب "5 جويلية" أيضاً. وكان فريق "باب سويقة" أطاح ببطل الجزائر من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي. ووجه الترجي إنذاراً قوياً لمنافسيه بعدما اكتسج جوانينغ غالاكسي برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، وينشد قطع مسافة كبيرة نحو دور الثمانية عبر تحقيق الفوز الثاني توالياً ضد منافس شرس.

ويدرك مدربه راضي الجعايدي ان اللقاء ضد بلوزداد سيكون اختبارا حقيقيا لقدرات تشكيلته في المسابقة القارية، ولا سيما بغياب المدافع الجزائري عبد القادر بدران. وبدوره، يفتقد بلوزداد الى عمار بورديم بسبب الإصابة، إلا أن مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا أكد انه سيعمل على التغلب على الترجي بعد التعادل مع مضيفه مواطن الاخير النجم الساحلي في الجولة الاولى في رادس. ويسعى النجم الساحي الى العودة من بوتسوانا غانماً بالنقاط الثلاث لدى مواجهته جوانينغ غالاكسي.

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