الخطيب: برونزية الأهلي في مونديال الأندية إنجاز كبير

المصدر: وكالات

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري علي تهنئة جماهير وأعضاء ناديه بالفوز ببرونزية بطولة كأس العالم للاندية لكرة القدم التي اقيمت مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الخطيب في مؤتمر صحافي اليوم: "في البداية وقبل التحدث في تفاصيل مؤتمر اليوم، أود أن أهنئ جماهير وأعضاء الأهلي وكل محبي النادي، بمناسبة الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخ الأهلي. وهذا إنجاز جديد للنادي، نحمد الله على تحقيقه، خاصة أنه تحقق في ظروف صعبة".

وأضاف الخطيب: "حينما علمنا منذ فترة طويلة بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحركنا بكل قوة في جميع الاتجاهات المشروعة، وتمت مخاطبة فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم للاضطلاع بمسئولياته في هذا الشأن، لكن في النهاية فوجئنا بتعارض مواعيد البطولتين وحدث ما حدث، لكننا رفعنا شعار مصلحة مصر أولًا".

وأشاد الخطيب في كلمته بلاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، مؤكدًا أنهم جميعًا يستحقون الشكر والتحية وقال: "في الحقيقة، لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي كلهم يستحقوا الشكر والتحية". وحرص محمود الخطيب في كلمته علي توجيه الشكر لدولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها مؤخرًا، مقدمًا التهنئة على نجاح البطولة والتنظيم الرائع.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها الأهلي بالميدالية البرونزية في مشاركته السابعة بكأس العالم للأندية، بعدما سبق أن حصل على الميدالية ذاتها في نسختي 2006 باليابان و2020 بالعاصمة القطرية الدوحة.

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