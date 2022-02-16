تشافي لا يرى برشلونة أبرز مرشح في الدوري الأوروبي.. وغاضب من "موسيقى الأبطال"

المصدر: وكالات

لا يعتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن فريقه هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك قبل لقائه مع نابولي الإيطالي في ذهاب ملحق البطولة غدا الخميس. وعجز برشلونة عن الاحتفاظ بمقعده في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي ظل متمسكا به خلال المواسم الـ17 الماضية في المسابقة القارية، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة خلف فريقي بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، لينتقل للعب بالدوري الأوروبي.

ويصطدم برشلونة مع نابولي، من أجل الفوز بورقة الترشح لدور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي، في التجربة الأولى للفريق الإسباني بالنظام الحالي للمسابقة الأوروبية، التي تلي دوري الأبطال من حيث الأهمية. وأعرب تشافي عن غضبه بسبب خروج العملاق الكتالوني المبكر من دوري الأبطال، لكنه لا يشعر أنه من المتوقع أن يتوج فريقه بلقب الدوري الأوروبي. وصرح تشافي للصحفيين اليوم: "لن اقول إننا المرشحون الأوفر حظا لنيل اللقب. لكننا نواجه منافسا صعبا".

ويحتل نابولي المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادله1 / 1 مع ضيفه إنتر، حامل لقب المسابقة المحلية، السبت الماضي، في لقائه الأخير بالبطولة قبل مواجهته الأوروبية المرتقبة.

ويدرك تشافي أن برشلونة يواجه تحديا كبيرا، في مسعاه للتأهل للدور المقبل في البطولة، على حساب الفريق الذي يدره لوتشيانو سباليتي. وأكد مدرب برشلونة: "كان بإمكاننا رؤية هذه المواجهة في دوري الأبطال بشكل رائع. إنهم فريق جيد للغاية". وقال: "نابولي فريق جيد للغاية حقًا يقوده مدرب يتمتع بخبرة كبيرة. إنهم يعملون بشكل جيد في تحريك الكرة والضغط عالياً في الملعب".

وأوضح: "سوف يجعلون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، إنهم يرغبون في الاستحواذ على الكرة، كما أنهم يدافعون جيدًا ويتميزون بتضييق المساحات، ولديهم لاعبون على درجة عالية من الكفاءة". ويرى تشافي مباريات دوري أبطال أوروبا صعبة بدون برشلونة، لكنه يعتبر الدوري الأوروبي فرصة لإضافة كأس جديد إلى خزينة ألقاب النادي العملاق.

وقال تشافي: "إنه دافع آخر للفوز بلقب ليس لدينا. أشعر بالغضب الشديد للاستماع إلى موسيقى دوري أبطال أوروبا وعدم التواجد هناك".

وكشف مدرب الفريق الكتالوني النقاب عن أنه يمكن أن يمنح سيرخيو بوسكيتس قسطًا من الراحة، وقال إنه قد يكون مستعدًا للدفع بالمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في القائمة الأساسية للمباراة.

وتحدث تشافي عن أوباميانج قائلا: "لقد أصبح مستعدا الآن بنسبة 100% وسنراه يلعب بأمان. إنه لاعب قادر على اللعب في المساحات والنزول لاستلام الكرة وفتح ثغرات في دفاع المنافسين".واختتم تصريحاته بالقول: "إنني سعيد للغاية به. إنه لاعب محترف من الطراز الرفيع ويتسم بالإيجابية داخل المجموعة".

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