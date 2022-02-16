رياض محرز يعادل رقم هداف ليفربول ويهدد عرش محمد صلاح

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سجل نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، 9 أهداف في آخر 9 مباريات له مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، أي بمعدل هدف في كل مباراة.

وذكرت شبكة «سكواكا» العالمية أن محرز وصل بذلك إلى هدفه رقم 17 في مختلف المسابقات بقميص مانشستر سيتي لهذا الموسم.

وأوضحت أن محرز عادل بذلك رقم البرتغالي دييغو جوتا مهاجم ليفربول، 17 هدفا، ضمن قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في البطولات المختلفة هذا الموسم.

وأشارت إلى أن محرز يطارد رقم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي سجل حتى الآن 23 هدفا في مختلف المسابقات في موسم 2021-22.

ومنح النجم الدولي الجزائري رياض محرز التقدم لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة الـ7 على مضيفه سبورتنغ لشبونة، أمس الثلاثاء، في مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع السيتي قدما في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بخماسية نظيفة.

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