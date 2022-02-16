ماذا قال نادي ليفربول عن عودة الابتسامة إلى محمد صلاح بعد فترة من الحزن والكآبة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي، مع عودة الابتسامة مجددا على وجه نجم وهداف الفريق محمد صلاح، الذي عانى من الكآبة والحزن الشديد طوال الفترة الماضية عقب فقدان كأس الأمم الإفريقية بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح في البطولة التي أختتمت في الكاميرون يوم السادس من فبراير الجاري.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورة جديدة لمحمد صلاح وهو مبتسم، وعلق عليها قائلا: «اضحك، تضحك الدنيا».

وتفاعل عشاق ومشجعي النادي الإنجليزي مع ابتسامة محمد صلاح، وطالبوه بالتركيز في الفترة المقبلة وتعويض خسارة البطولة الإفريقية من خلال قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كاس العالم 2022، والفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة.

ويستعد ليفربول مساء اليوم الأربعاء لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسادت حالة من التفاؤل بين لاعبي ليفربول خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الريدز دون غيابات، وهو ما يؤكد جاهزية جميع لاعبي ليفربول لمواجهة الغد أمام الإنتر.

وظهر محمد صلاح بابتسامة خاصة، كما جمعته حوارات جانبية مع زملائه في ليفربول، يأتي ذلك بعدما خيم الحزن عليه خلال الأيام الماضية.

وكان محمد صلاح شارك في فوز ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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