سموحة يقهر الزمالك في الدوري المصري

المصدر: وكالات

فاز فريق سموحة على ضيفه الزمالك 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز غزل المحلة على المقاولون العرب 1/1.

وسجل هدفي سموحة صديق أويجولا في الدقيقة 64 وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق غزل المحلة مع ضيفه المقاولون العرب 1/1.

وتقدم المقاولون العرب بهدف سجله مامادو نياس في الدقيقة الثامنة، وتعادل المحلة عن طريق محمد فتح الله في الدقيقة 54.

وأهدر أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news