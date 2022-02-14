شرط واحد يفصل أبوجبل عن البقاء في الزمالك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مصدر مسؤول في الزمالك، إن إدارة النادي توصلت إلى كافة الأمور الخاصة بتمديد عقد حارس المرمى الدولي محمد أبوجبل، ولم يعد متبقياً سوى بند واحد خاص بالتعاقد تمهيداً للإعلان الرسمي باستمرار ارتباط اللاعب مع ناديه.

وأضاف المصدر لـ "الامارات اليوم" أن الزمالك عرض على الحارس تمديد عقده لثلاثة مواسم مقبلة وخيره بين الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، مع عقد إعلاني أو منحه 12 مليون جنيه في الموسم دون العقد الإعلاني، بخلاف مكافآت الفوز بالبطولات وإعفائه من نسبة المشاركة في المباريات، مع الوعد بالسماح له بالاحتراف لمدة موسم واحد في أي دوري خليجي، إذا ما تلقى عرضا بذلك".

وكشفت المصادر عن أن أبوجبل طلب من الزمالك الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، لكن هذا الامر قد يجد صيغة وسطية بين الطرفين بمنحه ما بين 13 في الموسم الأول وتزيد مليون جنيه في كل موسم.

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