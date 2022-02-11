الاتحاد يراهن على حمدالله لتحقيق "النصر".. وما سر الرقم 20

المصدر: حميد نعمان - دبي

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة السعودية اليوم، كلاسيكو ملتهب بين اتحاد جدة وضيفه النصر، وستكون القمة مثيرة جدا لأسباب عديدة، منها أن الاتحاد يتصدر الدوري السعودي للمحترفين قبل الجولة الـ20، بـ44 نقطة، مع لقاء مؤجل، و38 نقطة للنصر الثالث. وكذلك لأنها أول مواجهة بين نجم الاتحاد الجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله وفريقه السابق النصر.

والمثير في هذه المباراة، ومن مفارقاتها أنها في الجولة 20، وأيضا هناك سر مرتبط بهذا الرقم بحسب تقارير إعلامية سعودية، أكدت أن حمدالله انتصر منذ بدء مشواره في الدوري السعودي على 19 فريقا، لم يكن بينها النصر، والذي يرغب في أن يكون الفريق رقم 20 اليوم. ويعتبر فريق الرائد أكثر من سجل فيه حمدالله، بجانب أندية أخرى بينها التعاون والفيحاء، وكذلك فريقه الحالي الاتحاد.

وينحاز التاريخ إلى صف الاتحاد بـ36 انتصارا مقابل 29 للنصر. ويعيش الاتحاد فترة مميزة للغاية، إذ لم يخسر في المباريات الاخيرة، وحقق فيها الفوز تواليا، كما بات يملك أحد أقوى نجوم التهديف، حمدالله الذي فك ارتباطه بالنصر قبل أشهر بالتراضي بعد أن سجل له 112 هدفا خلال الفترة التي لعب فيها معه في كل المسابقات. بينما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف لفريقه الجديد منذ يناير وحتى الآن.

وكان حمدالله أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تتويج النصر بلقب الدوري في موسم 2019، وبطولات أخرى، ويعرف جيدا مكان القوة والضعف في النصر. ويعاني الاتحاد من غياب أبرز نجوم دفاع، المصري أحمد حجازي المصاب أخيرا خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا كما يغيب نجمه البارز وصانع ألعابه البرازيلي إيغور كورنادو. لكن النصر يمتلك من الأسلحة الهجومية القادرة على تحقيق الفوز على الاتحاد، ولعل أبرزها هداف الدوري السعودي تاليسكا صاحب الـ12 هدفا بالشراكة مع لاعبين آخرين، كما يمتلك الفريق مجموعة من النجوم، ما يوحي بمباراة قوية ومثيرة بين الفريقين اليوم.

يذكر أن المباراة تقام خلف أبواب موصدة بسبب عقوبات على نادي الاتحاد، وستقام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة مساء اليوم بتوقيت الإمارات (الثامنة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية).

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