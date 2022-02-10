مان سيتي يوسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 12 نقطة

المصدر: وكالات

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على برنتفورد 2-صفر أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم. ورفع سيتي رصيده الى 60 نقطة مقابل 48 لليفربول الذي يملك مباراتين مؤجلتين، واحدة منها الخميس ضد ليستر سيتي. وكان مانشستر سيتي حقق 12 انتصاراً توالياً في البريميرليغ قبل أن يسقط في فخ التعادل 1-1 مع ساوثمبتون في المرحلة السابقة.

وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لسيتي من ركلة جزاء اثر عرقلة رحيم سترلينغ داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق. وارتكب حارس برنتفورد ديفيد رايا خطأ فادحاً عندما مرر الكرة باتجاه سترلينغ ليسدد الاخير كرة قوية صدها الحارس لكنها تهيأت أمام صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة معززاً تقدم مانشستر سيتي (69).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news