الحزن يخيم على محمد صلاح.. وفان دايك يتوعد (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أظهر فيديو نشره حساب نادي ليفربول الإنجليزي على موقع تويتر، حالة الحزن الذي يخيم على قائد منتخب مصر محمد صلاح، عقب عودته إلى تدريبات فريقه الإنجليزي مساء أمس بعد يومين فقط من انتهاء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية وخوض 4 مباريات كاملة لمدة 120 دقيقة في 12 يوم فقط، ولكن اللاعب التحق سريعاً بتدريبات ناديه استعداداً لمبارياته المقبلة.

وعلق حساب النادي الناطق باللغة العربية على الفيديو قائلاً: "لقد عاد.. مرحباً بعودتك يا محمد صلاح"، وظهر في الفيديو محمد صلاح وهو يخرج من غرفة تبديل الملابس إلى ملعب التدريب ويبدو عليه الحزن كما لم ينظر إلى الكاميراً، في حين جاء بعده مباشرة المدافع الهولندي فان دايك، والذي نظر إلى الكاميرا وتحدث إليها مرتين قائلاً "لقد عاد.. لقد عاد".

وكان المنتخب المصري قد خسر بقيادة محمد صلاح، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بعد ماراثون طويل خاضه منتخب مصر بدأ بانتقاد سوء الأداء في دور المجموعات وانتهي بإشادة بما حققه المنتخب المصري في البطولة.

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