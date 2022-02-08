إيقاف محمد صلاح بشكل غريب ومستفز.. "بطاقتك؟!"

كشف حارس المنتخب المصري محمد أبوجبل عن أزمات كثير واجهت الفراعنة خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي اختتمت أخيراً في الكاميرون وأسفرت عن تتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وقال أبوجبل في تصريحات لقناة إم بي سي مصر إن الحكم الغامبي بكاري غاساما الذي أدار مباراة مصر والكاميرون حاول بشتى الطرق استفزازنا ومن أطرف المواقف في الكواليس أنه جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من ثلاثة دقائق ليتأكد من أنه محمد صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به، فهل محمد صلاح يحتاج لأن تتأكد أنه محمد صلاح وأنت تقف أمامه".

وأثار الحكم بكاري غاساما جدلاً واسعاً بقراراته التحكيمية في البطولة ومباراة مصر والكاميرون مما دفع المصريين لانتقاده مطولاً عندما نمى إلى علمهم بأنه سيدير اللقاء.

وأضاف أبوجبل: "غاساما هددنا قبل المباراة بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".

وعن سر الحوار الذي دار بينه وبين الحكم غاساما عقب مباراة الكاميرون، قال أبوجبل: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".

يذكر أن مصر تغلبت على الكاميرون بركلات الترجيح بعد ظروف عصيبة، وبلغت النهائي أمام السنغال قبل أن تخسر اللقب بالركلات أيضاً.