إيقاف مذيع قال إن الأهلي لا يمثل مصر.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قررت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق، وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم الثلاثاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الاولى.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها تتعامل بحيادية تامة مع كافة الأندية الرياضية المصرية، وذكرت فى بيانها أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية، وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح فى تحقيق الانجازات التى تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

وكان المذيع حسام حداد، قد قال إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر في بطولة كأس العالم للأندية، إذ أنه يمثل نفسه في المقام الأول ثم يُنسب إلى دولة مصر، موضحًا: «هل مطلوب من الزملكاوية النهارده يشجعوا الأهلي؟! لأ، مش مطلوب».

لكن المذيع تراجع عن ما ذكره، وقال في بيان رسمي إنه يعتذر عما بدر منه، مشيراً إلى أنه يشجع النادي الأهلي وأنه يخفي حبه وانتماءه للقلعة الحمراء، وأنه لم يقصد الإساءه.

وكتب مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه قرأ ويقرأ ما يُكتب، ويحترم الآراء البناءة ويصغي لها.

وأضاف المذيع: «أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه، لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك».

وتابع: «ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم».

وأشار المذيع: «غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام، ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد».

واختتم «حداد» قائلا: «دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها»

وتعاطف معه الإعلامي المصري هاني حتحوت، وكتب على حسابه في «تويتر»:«كلام صحيح أو بمعنى أدق عادي.. ويتقال في أي قناة عادي، رسمية كانت أو يوتيوب.. مش هنخترع كورة يا جماعة».

واضاف: «بالمناسبة حسام حداد أهلاوي، دي نقطة مالهاش أهمية واحنا بنتكلم عن مبدأ إن (الكلام عادي)، بس بقولها عشان تفهم إنه ولا ضد الأهلي ولا حاجة».

الهيئة الوطنية للإعلام في مصر توقف المذيع " حسام حداد " عن العمل وتحيله للتحقيق بعد تصريحه بأن نادي الأهلي المصري لا يمثل مصر في مونديال كأس العالم للأندية وإنما يمثل نفسه ،وليس مطلوباً من مشجعي الزمالك تشجيع النادي الأهلي.

-pic.twitter.com/PtoSfkPTcQ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) February 8, 2022

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