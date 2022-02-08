هيفاء وهبي تنضم إلى قائمة المعجبين بحارس مصر أبوجبل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

واصل حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبوجبل، تربعة على قمة الموضوعات التي تحظى بمتابعة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية وقيادته لمنتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية.

وتفاعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع حلقة محمد أبوجبل مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «أم بي سي مصر»، حيث نشرت صورته عبر خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وظهر في الفيديو أن هيفاء وهبي تتابع حلقة اللاعب محمد أبوجبل، مع عمرو أديب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي نشرتها هيفاء لأبو جبل، وإنهالت عليها التعليقات، وكانت غالبية التعليقات تشيد بالنجم المصري وبراعته في بطولة الإمم الإفريقية، وتطالبه بالتركيز والابتعاد عن الأضواء والإعلام والتفرع للتألق في الملاعب.

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