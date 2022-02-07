زوجة حارس مصر أبوجيل تغلق حسابها على "إنستغرام".. السبب غامض

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أغلقت زوجة حارس مرمى منتخب مصر، ونادي الزمالك، الجزائرية سمارة يحيى، المُلقبة بـ«الاميرة»، حسابها على انستغرام لأسباب غامضة.

وكانت سمارة يحيى، قد احتفلت بتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على المغرب 2-1، إذ نشرت صورة عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، في انستغرام، تهنى من خلاله الشعب المصري بالتأهل إلى نصف نهائي أمم افريقيا، مستخدمة صورة محمد صلاح وليس صورة زوجه.

وتصدر محمد أبو جبل محرك البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه اللافت في بطولة الأمم الافريقية وبروز في مباريات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون وأخيرا في مباراة السنغال.

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