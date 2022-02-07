طلب غريب من ميدو للاتحاد المصري في حالة عدم التأهل لكأس العالم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طالب أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق الاتحاد المصري لكرة القدم بالإبقاء على البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب الفراعنة حتى في حالة عدم التأهل إلى كأس العالم "قطر 2022"، مشدداً على ضرورة استمرار "الثعلب البرتغالي" حتى كأس أمم إفريقيا 2023 لمنح المنتخب مزيداً من التألق.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "المحور" المصرية: "إن منتخب مصر خسرت بطولة كأس أمم إفريقيا ولكن اكتسب رجالًا وجهازا فنيا محترما ومدربا نثق في قدرته على صنع إنجازات.. خسرنا بطولة بضربات الحظ، وربنا سيعوضنا بالتأهل إلى كأس العالم، يجب أن نتحد ونقف خلف منتخبنا، واللاعبون يشعرون بذلك وأن هناك تقديرًا من الجمهور لهم".

وأضاف: "إذا تحدثنا كرة قدم فهي بطولة صعبة جدًا على كيروش واللاعبين، الحارس الأساسي يصاب وغياب لاعبين وكذلك خوض 4 مباريات بأشواط إضافية، هذا الكلام إذا حدث لمنتخب إنجلترا لن يصمد اللاعبون مثل لاعبي منتخب مصر".

واستكمل: "لو أي منتخب آخر في العالم لن يستطيع إنهاء البطولة مثل منتخب مصر، اكتسبنا قائدًا للمنتخب محمد صلاح وحارس مرمى عظيم للمستقبل محمد أبو جبل".

وستلتقي مصر مع السنغال ذهاباً وإياباً خلال مارس المقبل في المرحلة الحاسمة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022".

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