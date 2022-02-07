فيديو تريزيغيه يبكي ملايين المصريين.. "اللبيب بالإشارة يفهم"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم المنتخب المصري محمود حسن "تريزيغيه" أبكى من خلاله ملايين المشجعين المصريين بعد الخسارة التي تلقاها الفراعنة أمام السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، الأحد، بركلات الترجيح 2-4 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وتعاطف المصريون مع تريزيغيه الذي دخل في حوار مع زميله عمرو السولية وبدت كلماته مفهومة دون الحاجة لسماعها، إذ بدا اللاعب تعيساً بخسارته اللقب الإفريقي للمرة الثانية في مسيرته بعد الهزيمة الأولى أمام الكاميرون في نهائي عام 2017، الأمر الذي أثار حزن الجماهير.

وطالب الجمهور المصري تريزيغيه أن يمسح دموعه وينهض لتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بعدما كان وزملائه قد نجحوا في التأهل بالنسخة الماضية "روسيا 2018".

يذكر أن المنتخب المصري سليعب مع السنغال مجدداً ذهاباً وإياباً في مارس المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى نهائيات المونيدال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news