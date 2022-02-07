بالأرقام.. السنغال تستحق كأس أفريقيا ومصر تذرف "جبل دموع"! (صور)

المصدر: محمد الحتو - دبي

ذرفت الجماهير المصرية "جبلاً من الدموع" بعد خسارة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم أمام السنغال بركلات الترجيح 2-4 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر)، إذ كانت قبضتي الحارس الفذ محمد أبوجبل قريبتين من حمل كأس القارة السمراء للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة بعدما تألق في المنافسات بشكل ملفت في وقت ظهر زملائه بتقييم متوسط "فنياً" وعالي الجودة من الناحية القتالية والعزيمة والإصرار.

وحصل أبوجبل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بتصديه لضربة جزاء سددها ساديو ماني في الدقيقة السابعة من اللقاء، ووقوفه جبلاً شامخاً أمام مهاجمي السنغال وإبطال ثلاثة أهداف محققة، إلا أن أرقام المنتخب المصري في المباراة لم تكن أفضل من السنغال التي تفوقت في نسبة الاستحواذ (58 مقابل 42 بالمئة)، وعدد التسديدات الكلي على المرمى (8 الى 4)، والمراوغات الناجحة (6 الى 3)، ومعدل التمرير الناجح (82 الى 79)، والفوز بالصراعات الثنائية (12 الى 9).

يذكر أن المنتخبين المصري والسنغالي سيتواجهان في المرحلة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" في مباراتي ذهاب وإياب خلال مارس المقبل.

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