مباشر .. مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستضيف ملعب "أوليمبي ستاديوم" في ياوندي، المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا بكرة القدم 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وتجمع منتخبي مصر والسنغال اليوم (الأحد) وسط حظوظ متساوية للفريقين للظفر باللقب.

ويسعى منتخب السنغال بقيادة نجمه اللامع سادو ماني الى التتويج للمرة الأولى في تاريخه باللقب، رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات ووصوله الى النهائيات 16 مرة، بينما يبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن في المسابقة التي اعتاد على خطف لقبها لكنها ستكون الأولى تحت قيادة نجمه محمد صلاح المتلهف لحمل كأسها.



بطاقة المباراة

السنغال ومصر

التاريخ: 6 فبراير 2022

الوقت: 23:00 بتوقيت الامارات، 20:00 بالتوقيت المحلي مكان إقامة المباراة (19:00 بتوقيت جرينتش).

المكان: ملعب أوليمبي، ياوندي

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