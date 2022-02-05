تركته حبيبته والزمالك أهمله وتزوج من ملكة جمال الجزائر.. "جبل ما يهزه ريح"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

لكل شخص من اسمه "نصيب".. حقيقة برهن عليها حارس منتخب مصر محمد أبو جبل ، الذى وقف شامخًا مع الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وقاد منتخب بلاده للمباراة النهائية التي يلاقي فيها السنغال مساء يوم غدٍ الأحد.

محمد أبوجبل الدنيا جاءت عليه وحبيبته تركته والزمالك أهمله ولكن ربنا أكرمه في اصعب المواقف التي يمكن أن يمر بها أي لاعب كرة قدم.

ففي عام 2013 تعاقد معه الزمالك قادما من انبي وكان ينتظر الفرصة للدفاع عن عرين الابيض الا ان مسؤولي الزمالك صدموه بالتعاقد مع حارس المصري احمد الشناوي ليصبح الحارس الثالث بعد الواحد السيد.

وبعد ثلاثة مواسم ظل خلالهم حبيس مقاعد البدلاء رحل بالمجان لنادي سموحه في 2016 وزادت متاعبه حينما ترك حبيبته لخلافات حدثت بينهما بسبب الحالة النفسية التي مر بها بعد الرحيل عن الزمالك.

لكن أبوجبل لم يهتز من الرياح العاتيه وظل على كفاحه حتي تم استدعاءه للمنتخب الوطني في مرات عده ليقدم له الزمالك عرضا بقيمة 14 مليون جنيه ويتمسك بالانتقال للقلعة البيضاء رغم ما تعرض له في الفترة الأولى له مع الزمالك، والعروض المغرية التي انهالت عليه من الاهلي والاندية السعودية، .

واذا بابوجبل يتعرض لطعنة جديدة من الزمالك الذي تعاقد مع حارس الاسماعيلي محمد عواد مقابل 45 مليون جنيه ليجد نفسه الحارس الثالث في الزمالك مرة أخرى بعد عواد وجنش.

وواصل "جابسكي" تحديه للظروف وتدرب بقوة في انتظار الفرصة التي اتت اليه بعد اصابة جنش وتراجع مستوى عواد.

وحصل مع الزمالك على السوبر الافريقي والسوبر المحلي والدوري المصري وتزوج من ملكة جمال الجزائر .

ولكن الجميع نسى له كل ذلك بعد "قاضية "محمد مجدي "قفشة" وخماسية الاهلي هذا الموسم، لكنه ظل يحفر في الصخر حتى تم استدعاءه لتشكيلة المنتخب في كأس الأمم الافريقية الحالية بالكاميرون والتي كتبت شهادة تالقه خاصة بعد نجاحه في قيادة المنتخب المصري للفوز على ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

ويقول محمد ابو جبل عن مباراة الكاميرون: "تحدثت مع والدتي بعد المحاضرة الخاصة بالمباراة كما هي هي العادة، فاجئتني بالقول بأننا لن نسجل اهداف والفريق الاخر لن يسجلوا في شباكك لكنكم ستفوزون ثلاثة أو اربعة، سئلتها كيف ذلك فردت بعفوية "حتشوف".

واضاف اللاعب "حينما وصلنا لضربات الترجيح تذكرت كلام والدتي وتفائلت بالفوز".

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