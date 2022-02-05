عاجل.. سلبية مسحة مدرب الأهلي المصري موسيماني قبل ساعة من مواجهة مونتري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن النادي الأهلي المصري سلبية مسحة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عقب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن منافسات كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، وستنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات (السادسة والنصف بتوقيت مصر).

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن عينة المدرب موسيماني الأولى والثانية التي أجراها تحولت إلى سلبية ليتعافى من فيروس كورونا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن إدارة بعثة الفريق في أبوظبي قامت بمخاطبة اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لتأكيد نتيجة المسحة الطبية الثانية للمدرب وتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب.

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