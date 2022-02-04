إيقاف مدرب منتخب مصر وتصريح خطير عن حكم مباراة الكاميرون

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، مباراتين عقب قرار حكم مباراة مصر والكاميرون بطرده من مباراة الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية والذي شهد فوز المنتخب المصري وصعوده إلى المباراة النهائية لمواجهة السنغال يوم الأحد المقبل.

وكان المدرب البرتغالي كيروش، قد تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من مباراة الكاميرون التي انتهت بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، وحصل المدرب كيروش على بطاقتين أدت إلى طرده، في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد كثرة الاعتراض على حكم المباراة الذي ظهر بشكل عصبي مبالغ فيه ضد الجانب المصري.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر تويتر في خبر عاجل إيقاف المدرب البرتغالي كيروش، وقال: "عاااااااجل: إيقاف كيروش مدرب مصر لمباراتين نهائي أمم أفريقيا ، وذهاب ملحق كأس العالم".

وفي تصريح أخر للمدرب البرتغالي كيروش ذكر الحساب: "كيروش مدرب مصر يقول بأن الحكم باكاري غاساما ذهب إلى غرفة تبديل ملابس المنتخب المصري وقام بتهديدهم قبل بداية المباراة !!!!!!".

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