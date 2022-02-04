والد لاعب المنتخب المصري يتحول إلى بطل "محمول على الأكتاف" في شوارع الشرقية (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تحول والد لاعب المنتخب المصري محمد عبد المنعم إلى بطل محمول على الأكتاف في شوارع الشرقية بالقاهرة خلال احتفالات أهالي منطقته به أمام منزله بعد فوز مصر على الكاميرون، الخميس، بركلات الترجيح 3-1 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر) في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "في الجول" المصري والد محمد عبد المنعم والجماهير تحتشد حوله وتحتفل به بعد الإنجاز الذي ساهم به نجله بالبطولة القارية في الكاميرون وإسعاد المصريين بانتصارات مهمة.

ويعتبر اللاعب محمد عبد المنعم حديث العهد على المنتخب المصري، وأحد اللاعبين المغمورين في الملاعب المصرية قبل أن يستدعيه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ليكون ضمن أعمدة المنتخب المصري الأساسيين وتمكن من تقديم نفسه بشكل قوي وفرض شخصيته بالملعب بشكل ملفت حتى أنه خطف الأنظار وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر مع الكاميرون في وقت كان الملعب يعج بنجوم يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى أبرزهم محمد صلاح ساحر ليفربول الإنجليزي.

اكتشاف البطولة، مدافع صلب قدم أداء مميزا 💪



احتفالات الجماهير بوالد محمد عبد المنعم في الشرقية بعد التأهل لنهائي كأس الأمم🎶🇪🇬#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/SyNk9dQqA3 — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2022

ويصف المحللين والنقاد الرياضيين محمد عبدالمنعم بأنه "اكتشاف البطولة"، وأفضل ما قدمه كيروش للمنتخب المصري إلى جانب النجم عمر كمال عبدالواحد.

يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في نهائي البطولة الإفريقية مع السنغال، الأحد، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

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