إصابة لاعب الأهلي المصري بالرباط الصليبي في الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً إصابة اللاعب عمار حمدي، وغيابه عن الفريق في بطولة العالم للأندية بعد تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أجرى اللاعب إشاعة في إحدى المستشفيات بأبوظبي والتي اثبتت إصابة اللاعب وغيابه عن الفريق بعد تعرضه للإصابة في تدريب اليوم الخميس وقبل مباراة الأهلي يوم السبت المقبل.

ونشر النادي الرسمي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أثبتت الإشاعة التي أجراها عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعرضه، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبوظبي بالإمارات".

ويشهد النادي الأهلي غيابات كثيرة قبل انطلاق بطولة العالم في أبوظبي نتيجة الإصابة إضافة إلى اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

🚨🚨الأشعة تثبت إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة 💔🦅 pic.twitter.com/dvw6HlQYFK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 3, 2022

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