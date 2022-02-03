منتخب الكاميرون يرقص قبل مواجهة منتخب مصر بساعة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كواليس وصول بعثتي منتخبا مصر والكاميرون إلى ملعب المباراة التي ستجمع المنتخبين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكعادة بعض الدول الإفريقية ظهر المنتخب الكاميروني صاحب الأرض بمجرد وصوله إلى ملعب المباراة وهو يرقص أثناء دخوله إلى الملعب وأسفل الحافلة كناية عن ثقته في الفوز والقيام بدور ضغط عصبي على لاعبي المنتخب المصري.

وتقام المباراة الهامة اليوم بين المنتخبين لتحديد المنتخب الفائز والصاعد إلى المباراة النهائية لمواجهة السنغال، وعلى عكس ظهور المنتخب الكاميروني قبل المباراة ظهر المنتخب المصري في قمة تركيزه أثناء وصول حافلة الفريق وتحرك اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس.

وتقام المباراة في أجواء مشحونة للغاية خاصة بعد تصريح رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بأن المباراة هي حرب بالنسبة للاعبي المنتخب الكاميروني ويجب الفوز بها، وهو ما جعل مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كيروش، خرج برسالة نارية رداً على رئيس الاتحاد إيتو.

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