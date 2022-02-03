جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انطلقت مساء الخميس بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتشهد مشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم وهي (الجزيرة الإماراتي - تشيلسي الإنجليزي - الأهلي المصري- الهلال السعودي- بالميراس البرازيلي- مونتيري المكسيكي- بيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا)، ويبحث كل فريق عن الظهور بشكل مميز وإن كان دائماً ما يكون ممثل القارة الأوروبية هو الأقرب للفوز باللقب.

وتستضيف الإمارات منافسات البطولة خلال الفترة من الثالث وحتى الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، وشهدت العاصمة أبوظبي على مدار الأيام الماضية وصول عدداً من الفرق المشاركة استعداداً لخوض مباريات البطولة العالمية،

وننقل لكم فيما يلي جدول مباريات البطولة بتوقيت الإمارات.

الخميس 3-2-2022

1- الجزيرة – بيري التاهيتي التوقيت 20:30 مساءً

السبت 5-2 – 2022

2- الأهلي المصري – مونتيري المكسيكي التوقيت 20:30 مساءً

الأحد 6-2-2022

3- الهلال السعودي – الجزيرة الإماراتي التوقيت 18:30 مساءً

الثلاثاء 8-2-2022 (نصف النهائي 1)

4- بالميراس البرازيلي – الفائز من مباراة رقم (2) التوقيت 20:30 مساءً

الأربعاء 9-2- 2022

- مباراة تحديد المركز الخامس 17:30 مساءً

- الخاسر من مباراة رقم (2) – الخاسر من مباراة رقم التوقيت (3)

الأربعاء 9-2-2022 (نصف النهائي 2)

- تشيلسي الإنجليزي – الفائز من مباراة رقم (3) التوقيت 20:30 مساءً

السبت 12-2-2022

- المركز الثالث

- الخاسر من نصف نهائي (1) – الخاسر من نصف نهائي (2) التوقيت 17:00 مساءً

السبت 12-2-2022

- النهائي

- الفائز من نصف نهائي (1) – الفائز من نصف نهائي (2) التوقيت 20:30 مساءً

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