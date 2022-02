لا تحاول أن تقرأ اسمه.. سخرية من صفقة الـ"17 حرفا" في مصر

أعلن نادي الجونة الناشط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، رسميا ضم مهاجم منتخب مدغشقر، أندري راندريانانتيناينا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقدم نادي الجونة لاعبه الجديد بطريقة ساخرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تحاول أن تقرأ اسمه.. مهاجم منتخب مدغشقر أندري راندريانانتيناينا ينضم رسميا لنادي الجونة".

وأثارت صفقة النادي الساحلي ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب قيمتها أو كواليسها أو أي أمور أخرى فنية أو إدارية، بل بسبب اسم اللاعب نفسه.

وتوالت التعليقات الساخرة من الجماهير على لاعب مدغشقر، حيث تنوعت بين: "تعثر موظف السجل المدني في مدغشقر بالضغط على لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب الآلي"، و"لا داع للارتباك لنقل اللاعب رقم 27 فقط".

بينما كتب مشجع ثالث: "كل معلقي الدوري المصري يبحثون الآن عن اسم مختصر"، وأضاف رابع: "اللاعب نفسه لن يقدر على نطق اسمه".

وبالفعل عندما عرض اسم اللاعب على المعلق الكروي أيمن الكاشف، ضحك وقال "ما هذه الضجة؟ هل هذا لاعب أم فريق بأكمله".

ونطق الكاشف اسم لاعب مدغشقر على 3 مقاطع، مضيفا: "هذا تشكيل كامل وليس لاعبا واحدا".

وتكرر الأمر نفسه مع المعلقين مدحت شلبي وبلال علام، لكن الأخير ظهر متمكنا من نطق اسم اللاعب.

واللاعب الشاب، مولود في 3 يناير 2001، يبلغ طوله 180 سم، وانضم لمنتخب بلاده لأول مرة في 28 يوليو 2019.

وبدأ أندري راندريانانتيناينا (21 عاما) مسيرته بفريق "سي إن إيه بي إس" أحد الأندية المحلية في مدغشقر، وكان يلعب في نادي سان بيروسيه بجزيرة ريونيون بقارة إفريقيا، كما احترف في فرنسا بنادي سان بيروا، وخاض المهاجم 7 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده، وسجل هدفين.

🚨🚨| لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة 🇲🇬🇲🇬



🚨🚨| Warning: do not try to read the name. Madagascar National Team striker “Arnaud Randrianantenaina” officially joins El Gouna FC 🇲🇬🇲🇬 pic.twitter.com/pVVJH23kjO