تشكيلة مصر لمواجهة الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا.. تعرف إلى حارس المرمى

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت تقارير صحافية مصرية عن التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المصري مواجهته مع نظيره الكاميروني اليوم (23:00 بتوقيت الإمارات) في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأفاد موقع اليوم السابع بأن المنتخب المصري سيلعب بتشكيلة مكونة من محمد أبو جبل بحراسة المرمى، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر كمال في الدفاع، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي للوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.

وكان هناك تخوف كبير بين أوساط الجماهير المصرية على هوية حارس المرمى المنتظر مشاركته امام الكاميرون إذ يعاني محمد الشناوي من الإصابة التي لحقت به أمام ساحل العاج، وسبق لزميله محمد أبو جبل أن أصيب وخرج من الملعب في مباراة المغرب وأكمل المواجهة وقتها الحارس الشاب محمود جاد، ولكن المواجهة اليوم ستشهد مشاركة الحارس الخبرة أبوجبل.

يذكر أن نتائج مسحات كورونا الخاصة بمنتخب مصر جاءت سلبية قبل مواجهة الكاميرون، وسيفتقد الفراعنة إلى خدمات المدافع أحمد حجازي الذي توجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية الثلاثاء الماضي لبدء برنامجه العلاجي بعدما أصيب في العضلة الضامة أثناء مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي.

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