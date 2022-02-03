تعليمات جديدة لدخول الجمهور في كأس العالم للأندية.. أبرزها مباراة الأهلي المصري

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أجرت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم "الإمارات 2021"، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي "فيفا" تحديثاً جديداً على الإجراءات الاحترازية لدخول مباريات البطولة المقرر أن تنطلق اليوم بلقاء يجمع الجزيرة الإماراتي مع بيراي من هاييتي. كما تبرز مواجهة يوم السبت التي تجمع الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في لقاء يتوقع أن يكون الأكثر جماهيرية بعد نفاذ التذاكر.

ووجهت اللجنة المنظمة المشجعين بالوصول إلى المكان مبكراً، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية عند مداخل الملعب، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

وقالت اللجنة المنظمة أنه يشترط على الجماهير المرور عبر التطبيق الأخضر للحصن وإثبات كذلك الحصول على لقاح مضاد ومعتمد ضد فيروس كورونا مع تقديم مسحة طبية إزاء عدوي فيروس كورونا صالحة لمدة 96 ساعة.

بينما فرض البروتوكول الجديد على الأطفال دون سن 12 عاماً تقديم فحص ومسحة طبية إزاء الفيروس.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها تضع أولوية خاصة بإجراءات السلامة حرصاً على توفير أفضل تجربة ممكنة لجميع الأطراف المعنية بالبطولة. كما تلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 أندية، هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وتشيلسي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، ونظيره بأفريقيا الأهلي المصري، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أميركا اللاتينية، بيراي التاهيتي ممثل أوقيانوسيا.

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