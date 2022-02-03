كندا تضع قدما في نهائيات كأس العالم 2022

وضع المنتخب الكندي قدماً في مونديال 2022 في قطر بعد فوزه على مضيفه السلفادور 2-صفر، فيما اقترب منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك بدورهما من حجز بطاقتيهما للنهائيات بفوزهما توالياً على هندوراس 3-صفر وبنما 1-صفر في الجولة الـ 11 من الدور الثالث الحاسم لتصفيات قارة كونكاكاف.

في المباراة الأولى، اقتربت كندا من الالتحاق بقطار المنتخبات المتأهلة إلى العرس الكروي في قطر، وذلك بعد 36 عاماً من مشاركتها الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وحقق المنتخب الكندي أمام السلفادور انتصاره السابع في الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليتصدر المجموعة المشتركة برصيد 25 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن المنتخبين الأميركي والمكسيكي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وكان المنتخب البنمي صاحب المركز الرابع (17) اكبر الخاسرين في هذه الجولة حيث بات يتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الرابع ملحقاً. وتحتاج كندا إلى 3 نقاط من مباراتها أمام كوستاريكا، الفائزة على جامايكا 1-صفر في هذه الجولة، في 25 مارس المقبل لضمان بطاقتها إلى مونديال قطر.

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