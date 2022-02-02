مدرب منتخب مصر يطالب بطرد رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بعد وصفه المباراة بـ «الحرب»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، يستحق الحصول على بطاقة حمراء بعد تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها لقاء مصر والكاميرون الذي سيقام غدا الخميس في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بـ«الحرب».

وتستضيف الكاميرون البطولة الإفريقية التي شهدت الكثير من السلبيات والمشاكل التنظمية منذ انطلاقها يوم 9 يناير الماضي، كما شهدت وفاة ثمانية مشجعين بسبب التدافع وسوء التنظيم في مباراة الكاميرون وجزر القمر.

ووجه كيروش رسالة إلى صامويل إيتو، قال فيها: «أقول له عليك أن تصحح مفاهيمك، هذه ليست حرب، لنا الشرف أن نضع أيدينا في أيدي الكاميرون لنلعب كرة قدم محترمة، الحرب التي أعلنها إيتو سنرد عليها بكرة القدم وبأفضل أسلوب، نتحدث عن الشرف والكرامة، لذا توقف عن ذلك».

وقال كيروش، في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «اشعر بالأسف تجاه ذلك ولكن هذا نهج سيء جدا ورسالة سيئة للشعب الكاميروني، إيتو نسي أن البعض توفى في الاستاد وكان منهم كاميرونيين، تصريح لن يجني من وراءه شيء».

وأضاف: «كرة القدم لا تتعلق بـ الحروب ولكن تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع، سنرد على هذا بكرة القدم وتقديم أداء رائع لإسعاد الجمهور».

وتابع: «نحن هنا من أجل ذلك لا من أجل وفاة الجماهير، الناس يسعون دائمًا لتلك اللحظات من السعادة عندما يفوز منتخبهم، لكن أن تطلق على كرة القدم حرب فأنا سأترك ذلك للاتحاد الإفريقي، تعليق مثل ذلك يستحق بطاقة حمراء».

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