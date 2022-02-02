إيقاف لعدد من اللاعبين ومساعد كيروش.. هذه عقوبات إشكال مبارات مصر والمغرب

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مروان داوود، لاعب المنتخب المصري مباراتين وروجيه دي سا المدرب العام للمنتخب المصري 4 مبارايات بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة فريقهما أمام المغرب في دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن لجنة الانضباط عقدت اجتماعا بشأن وقائع ما بعد المباراتين التي أقيمتا على ملعب أحمدو أهيدجو الأحد بين مصر والمغرب، والسنغال وغينيا الاستوائية، وأدانت اللجنة لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بـ«سوء السلوك» في المباراة.

وأشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين الجانبين.

كما غرم كاف الاتحاد المصري ماليا. وقررت اللجنة أيضا توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب «سلوكه غير المقبول» على مقاعد البدلاء، وكذلك إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال، مباراتين بسبب «سلوكهما العنيف»، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد المغربي وتوجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب «سلوكهم غير الرياضي».

واتهمت لجنة الانضباط، حسب البيان، لاعبي منتخبي السنغال وغينيا الاستوائية بـ«سوء السلوك» خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ8 للبطولة بعد اشتباك لفظي وجسدي.

وقررت اللجنة توجيه تحذير إلى لاعبي السنغال ساليو سيس وكيتا بالدي بعد سلوكهما «المؤسف» في نهاية المباراة وتحذير آخر إلى لاعبي غينيا الاستوائية إيفان إيدو وإيميليو نسوي عقب سلوكهما «المؤسف» في نهاية المباراة وإيقاف لاعب غينيا الاستوائية إستابان أوروسكو مباراتين في أي مسابقة رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم.

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